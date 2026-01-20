Посол РФ назвал Данию одним из основных спонсоров киевского режима

Страна преследует цель нанести РФ "стратегическое поражение", отметил Владимир Барбин

Посол России в Дании Владимир Барбин © Официальный Telegram-канал посольства РФ в Дании

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Копенгаген выступает в качестве одного из главных спонсоров Киева, преследуя цель нанести РФ "стратегическое поражение". Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.

"С начала СВО Копенгаген оказал помощь Украине в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд. Дания является одним из основных спонсоров киевского режима, выступает за нанесение нашей стране военного и стратегического поражения", - сказал дипломат.

По его словам, перспектива победы России рассматривается главой датского правительства Метте Фредериксен как "катастрофа" для Запада и "порядка, основанного на правилах", а на официальном уровне "заявляется о том, что мир на Украине может быть для Дании более опасен, чем продолжение конфликта".

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.