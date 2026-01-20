Эксперт Сушенцов: на Украине растет вероятность переворота

В стране нарастает внутреннее напряжение, отметил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Внутреннее напряжение на Украине нарастает, не исключена вероятность военного переворота. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

В настоящее время, как указал аналитик, на Украине "накапливается невероятное напряжение" и есть существенные основания полагать, что оно может вылиться в политическое насилие в Киеве.

"Допускаю, что в случае достижения мира демобилизованные военнослужащие будут иметь свое собственное слово в развитии событий. Не исключены эксцессы всех типов, включая военный переворот", - отметил Сушенцов.

Отвечая на вопрос, просматривается ли перспектива мирного урегулирования в текущем году, декан факультета международных отношений МГИМО сказал, что "вероятность мира есть и она далеко не нулевая". Однако, по его словам, с учетом всех обстоятельств, включая позицию европейской "партии войны", "можно себе представить и сценарий, при котором боевые действия продолжаются, пусть и с постоянным ухудшением положения дел для Украины". "Это было бы, конечно, наименее оптимальным сценарием для России, но его нельзя исключать", - добавил Сушенцов.

Среди основных факторов риска на 2026 год аналитик выделил соперничество США с Китаем. По его оценке, в этом противостоянии "время не на стороне Соединенных Штатов" - те это осознают и пытаются реагировать, в частности путем захвата нефтяных танкеров. Кроме того, напомнил Сушенцов, Вашингтон объявил о новом этапе военной поддержки Тайваня. "В Пекине все это может восприниматься как крупные провокации, требующие жесткого ответа", - предупредил специалист.

В то же время, отметил Сушенцов, сохраняется вероятность продолжения американо-израильских или американских ударов по Ирану. "США будут пользоваться любой возможностью для воздействия на шаткое, как им кажется, правительство в Тегеране. Если решат, что могут это сделать относительно безопасно для себя, не рискуя военными потерями, то уклоняться не станут", - обратил внимание собеседник агентства.