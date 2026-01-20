Эксперт Суслов не исключил новые силовые акции США в 2026 году

Американский лидер Дональд Трамп может серьезно взяться за Кубу, Никарагуа и Иран, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может серьезно взяться в 2026 году за Кубу и Никарагуа и продолжит враждебную политику в отношении Ирана, не исключены силовые акции применительно к этим странам. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов, оценивая внешнеполитический курс Трампа за год на посту президента.

"Мы видим, что, во-первых, Трамп не постоит ни перед чем, чтобы обеспечить абсолютное доминирование Соединенных Штатов в западном полушарии. Поэтому некоторые силовые акции, военные блокады могут продолжаться. Мы видим, что Трамп будет последовательно искоренять антиамериканские или, по крайней мере, не проамериканские режимы в Латинской Америке, к коим относится Куба и Никарагуа, и они, думаю, следующие в части того, за кого Трамп может очень серьезно взяться", - сказал он.

"Также Трамп будет продолжать враждебную политику в отношении Ирана, я бы не стал исключать новых силовых акций в отношении Ирана. Недавно как раз была угроза новых ударов по Ирану со стороны США, они по ряду обстоятельств на них не пошли, но исключать, что они невозможны, нельзя", - добавил аналитик.

При этом, по словам Суслова, Трамп доказал, что он достаточно легко идет на незаконное применение военной силы, если это не чревато втягиванием Соединенных Штатов в длительные войны. "Если применение военной силы грозит endless war (беконечной войной - прим. ТАСС), тогда Трамп не пойдет на это, а если это будет точечное разовое применение военной силы, которое позволит заявить об успешном, быстром результате, то на это Трамп с большой охотой идет. Поэтому подобные акции, которые еще больше разрушают миропорядок и международное право, будут продолжаться", - резюмировал он.

Смещение вектора

При этом Суслов указал, что внешнеполитический курс Трампа сосредоточился на западном полушарии, тогда как интересы Европы отходят в американской политике на второй план. "Главный фокус США - доминирование в западном полушарии, присутствие США в Тихоокеанском регионе, но без доминирования потому что это невозможно. Ну и соответственно Европа резко понизилась в иерархии американских внешнеполитических приоритетов, - продолжил он. - Стремление Трампа получить Гренландию, стремление Трампа быстро завершить войну на Украине путем украинских уступок и общее изменение приоритетов внешней политики, конечно, усиливают очень серьезный раскол между США и Европой".

По мнению эксперта, США четко подчеркивают, что европейские интересы и американские интересы - это разные интересы. "Когда интересы не совпадают, Соединенным Штатам все равно на интересы Европы, они за счет Европы будут реализовывать свои собственные интересы. Отсюда очень серьезный трансатлантический раскол, и сейчас многие говорят о том, что нынешний конфликт между США и Европой гораздо глубже, чем что-либо с 1945 года. То есть и Суэцкий кризис, и кризис вокруг интервенции в Ирак - все это мелко по сравнению с тем масштабом трансатлантического кризиса, который есть сейчас", - подчеркнул эксперт.

При этом Суслов отметил, что один из главных аспектов внешнеполитического курса Трампа - это стабилизация отношений с Россией и Китаем и неготовность Вашингтона к открытому противостоянию с Москвой и Пекином. "Поскольку Соединенные Штаты не готовы к открытому столкновению с Китаем и Россией, они хотят временно сгладить отношения с этими странами, стабилизировать отношения с этими странами. Отсюда более мягкий подход в отношении Китая, отсутствие в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов фокуса на глобальное соперничество с Китаем, наоборот, стремление стабилизировать отношения с Китаем, при этом выталкивая Китай из Латинской Америки", - добавил он.

"Отсюда следующий разворот, который совершил Трамп, один из важнейших его разворотов в ушедшем году, и который он продолжает в этом году, это отказ от попыток нанести России стратегическое поражение, особенно с помощью войны на Украине, и стремление завершить этот конфликт без поражения России, преимущественно путем уступок со стороны Украины для того, чтобы высвободить американские силы и ресурсы от противостояния с Россией", - заключил аналитик.