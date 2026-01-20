Депутат Черний: ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Запорожье

Он сообщил, что в этом российским силам помогло освобождение населенного пункта Павловка

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Павловка Запорожской области позволило российским войскам зайти в тыл ВСУ в районе Орехова и расширить плацдарм для развития наступления на город Запорожье. Об этом ТАСС сообщил депутат Херсонской областной думы Игорь Черний.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Взятие села Павловка на запорожском направлении имеет важное стратегическое значение. Во-первых, это расширение плацдарма Степногорск - Каменское - Павловка с последующим преодолением высот, и выходом к Малокатериновке, Кушугуму, Балабино и далее к Запорожью. Во-вторых, это выход практически в тыловую зону Орехова, за который предстоят серьезные бои", - сказал он.

О взятии подразделениями группировки войск "Днепр" населенного пункта Павловка в Минобороны РФ сообщили 19 января.