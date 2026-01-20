Лавров: для РФ было главным освободить россиян с танкера "Маринера"

Россия сразу же обратилась к США после захвата судна, сообщил глава российского МИД

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия сразу же обратилась к США после захвата танкера "Маринера" с настоятельной просьбой освободить российских граждан, находящихся на судне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы сразу же, как только узнали о том, что танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было - освободить наших граждан. Их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии", - сказал он.