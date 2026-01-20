Лавров: США пока не освободили двух российских моряков с "Маринеры"

США заверили в тот же день, что решение об освобождении граждан принято на высшем уровне, уточнил глава российского МИД

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. США пока не выполнили решение об освобождении российских граждан, находившихся на захваченном танкере "Маринера". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Нас заверили, по сути дела, в тот же день или на утро, что решение об их освобождении принято на высшем уровне. Но, к сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется", - сказал он.