Лавров: инициативы по сохранению нацистского режима в Киеве неприемлемы

Глава МИД РФ отметил, что "никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия не приемлет те предложения по урегулированию на Украине, которые ставят целью сохранение нацистского режима в Киеве. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим на той части Украины, которая будет так называться, они, конечно, абсолютно неприемлемы", - отметил министр.

В этой связи Лавров подчеркнул, что сейчас, когда европейцы говорят о гарантиях, об урегулировании украинского кризиса, они говорят, что надо якобы "как можно скорее остановить войну и при этом согласовать гарантии безопасности для Украины", имея при этом в виду "для того, что останется от Украины". "А что это означает? - продолжил министр. - Вот я уже говорил, что в Европе пошли разговоры, что, поскольку американцы ненадежны, Гренландия это подтвердила, надо срочно создавать систему безопасности в Европе без США, но с Украиной. То есть, гарантии безопасности, о которых так с благородным гонором говорят европейские наши коллеги, пропагандируя свой вклад в обеспечение интересов мира, эти гарантии безопасности предусмотрены для нынешнего киевского нацистского режима. Не надо об этом забывать".

Он добавил, что "никто не говорит о том, как должна быть устроена жизнь на той территории, которая останется под украинским контролем". "Ни слова о восстановлении прав русскоязычных, ни слова о снятии запрета на использование русского языка во всех сферах жизни, о снятии запрета на деятельность Украинской канонической Православной Церкви. Вообще ничего нет", - отметил Лавров.

Он также сообщил, что "совсем свежих документов" по итогам тех переговоров, которые были у США, Украины и Европы за последние пару недель Россия не получала.