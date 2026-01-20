Лавров: РФ ожидает, что США освободят российских моряков с танкера "Маринера"

По словам главы МИД России, Москва ждет, что Вашингтон выполнит данное обещание

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия ожидает выполнения обещания США по освобождению двух российских моряков с захваченного танкера "Маринера". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы ожидаем, что наши американские коллеги выполнят свое обещание, которое, как я уже сказал, нам было передано", - сказал он.