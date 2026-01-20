Лавров: история с неправомерным захватом танкеров вызывает озабоченность
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. История с захватом танкера "Маринера" в нарушение норм международного права в открытом море вызывает озабоченность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Вообще вот эта история с захватом танкера в нарушение норм международного права в открытом море по подозрениям, которые не вписываются в перечень критериев для задержания судов. Критериев, которые содержатся в международной Конвенции по морскому праву, конечно, вызывает озабоченность", - указал министр иностранных дел.