Колокольцев назвал неоправданной агрессию США против Венесуэлы

В России расценивают этот факт как акт вооруженной неспровоцированной агрессии, отметил глава российского МВД

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что агрессия Соединенных Штатов Америки в отношении Венесуэлы не может быть ничем оправдана.

"Мы в России это расцениваем как акт вооруженной неспровоцированной агрессии в отношении Венесуэлы. Этот акт ничем не может быть оправдан и лишний раз доказывает необходимость повышения бдительности и консолидации всех усилий в противодействии внешним факторам", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в аэропорту Гаваны, куда прибыл во вторник.

Колокольцев на Кубе проведет ряд двусторонних встреч, а также примет участие в мемориальных мероприятиях, связанных с историей Острова Свободы.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.