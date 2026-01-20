Лавров: РФ готова договариваться по правилам поведения стран в открытом море

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия готова к обсуждению правил поведения стран в открытом море и специальных экономических зонах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Министр иностранных дел отметил, что захват танкера "Маринера" является одним из примеров в ряду действий, "подвергающих испытанию международное право".

"Мы не говорим о том, что те нормы, которые в Конвенции по морскому праву 1982 года, они вечны. <…> конечно, жизнь изменилась, прошло пятьдесят с лишним лет почти. Но если это так, то нам нужно садиться и договариваться, как вести себя в открытом море, как вести себя в специальных экономических зонах. Мы к этому готовы и надеемся, что будет осознание того, что это просто необходимо", - пояснил Лавров.