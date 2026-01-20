Лавров назвал интересными слова Трампа о том, что его не интересует международное право

Глава МИД РФ прокомментировал заявление американского лидера на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интересным высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его не интересует международное право и он руководствуется лишь собственной моралью.

"Дональд Трамп <...> сказал, что его не интересует международное право и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание", - отметил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.