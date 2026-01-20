Лавров: Россия видит непоследовательность США по международной безопасности

Глава МИД РФ отметил, что Москва также видит это в вопросах отношения к международному праву

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская сторона видит непоследовательность администрации американского президента Дональда Трампа в вопросах, касающихся обеспечения международной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы прекрасно видим непоследовательность в действиях администрации Дональда Трампа в том, что касается вопросов обеспечения международной безопасности, отношения к международному праву", - отметил Лавров, отвечая на вопрос о том, представляет ли угрозу непоследовательность и непредсказуемость Трампа.

"Трамп, отвечая на соответствующий вопрос несколько дней назад, сказал, что его не интересует международное право, и все нормы поведения на международной арене определяются его собственной моралью. Это интересное высказывание", - указал глава МИД РФ.

Министр также добавил, что Россия никогда не рассчитывала, что с какой-либо страной у нее будет совпадение позиций на 100%. "Не может быть такого совпадения и между двумя крупнейшими ядерными державами, между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", - пояснил Лавров.

Ранее в интервью газете The New York Times Трамп заявил, что его полномочия ограничены лишь его "собственной моралью", отвергнув при этом значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.