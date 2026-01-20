Лавров: ЕС пытается вредить ЕАЭС "по полной программе"

Глава МИД РФ выступил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз не взаимодействует с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), при этом пытаясь всячески навредить работе "пятерки". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Евросоюз с Евразийским экономическим союзом не взаимодействует, но пытается вредить ЕАЭС по полной программе, в том числе всем декларируя, что участие в Евросоюзе должно быть приоритетом для всех, кто хочет нормально развиваться, кто думает о своем народе. Сейчас так же Армению обхаживают, как вы знаете, и целый ряд других примеров", - указал Лавров.

"Но наша инициатива вместе с белорусскими друзьями о евразийской безопасности и о Большом евразийском партнерстве предполагает участие всех стран континента, так что двери открыты и для членов Евросоюза. И упомяну, что в ежегодных минских конференциях по евразийской безопасности, их уже было три, регулярно участвуют министры иностранных дел Венгрии, представители Словакии. Не сомневаюсь, в этом году на такой же очередной евразийской конференции в Минске представительство европейских стран увеличится", - отметил глава МИД РФ.