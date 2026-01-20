Лавров: невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС

Так министр иностранных дел РФ прокомментировал стремление Армении к евроинтеграции

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), технически невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, комментируя стремление Армении к евроинтеграции.

"Очевидно для любого, кто как-то знаком с принципами функционирования Евразийского экономического союза и Европейского союза, что невозможно переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза. Это не раз и наш вице-премьер Алексей Оверчук разъяснял в контактах со своим армянским коллегой. Это просто технически невозможно", - сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что не раз обсуждал тему взаимоотношения членства в Евросоюзе и в Евразийском экономическом союзе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время визита в Ереван. Глава МИД РФ подчеркнул, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо "не только потому, что разные нормы в торговле, в инвестициях применяются, которые не стыкуются друг с другом, но и потому что Брюссель, евросоюзовский Брюссель, настойчиво эту идею продвигает - хочет преобразовать нормативно-правовую базу Армении в соответствии со своими стандартами".

"Я уж не говорю о том, что эти стандарты подразумевают, как я говорил в случае с Сербией, полное присоединение к внешней политике Европейского союза, что означает и присоединение к антироссийским санкциям, к антироссийским заявлениям и так далее", - подчеркнул министр.

Глава российской дипломатии напомнил, что в декабре 2025 года была подписана новая стратегическая повестка партнерства Армении с Евросоюзом. "Там все это закреплено, что нужно и в сфере внешней политики координироваться, и в сфере торговли, и в сфере экономики. Либерализация визового режима предлагается армянам, но она обусловлена тем, что Евросоюз должен иметь голос в решении проблем в правоохранительной сфере, в сфере охраны границ. Понятно, что в Армении находятся наши пограничники. Уже возникает вопрос о том, как это стыкуется с нынешними обязательствами Еревана", - указал он.

"Поэтому движение в направлении членства в Евросоюзе - о чем заявлено, на такой предмет приняты законы соответствующие - конечно же, не может совмещаться с сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. И если Армения примет соответствующие решения, как сказал господин Пашинян, примет его как соответствующее волеизъявление армянского народа - это право Армении, армянского народа", - заключил Лавров.