Лавров: РФ с сожалением следит за конфликтом вокруг Армянской апостольской церкви
09:23
обновлено 09:38
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия с сожалением наблюдает за развитием ситуации вокруг армянской апостольской церкви. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
″Что касается отношения к Армянской апостольской церкви, мы, конечно, с сожалением наблюдаем за тем, как развивается обстановка″, - заявил Лавров.