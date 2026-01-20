Лавров: РФ с сожалением следит за конфликтом вокруг Армянской апостольской церкви

Глава МИД России рассказал об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия с сожалением наблюдает за развитием ситуации вокруг армянской апостольской церкви. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

″Что касается отношения к Армянской апостольской церкви, мы, конечно, с сожалением наблюдаем за тем, как развивается обстановка″, - заявил Лавров.