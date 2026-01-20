Лавров: транш в €15 млн ЕС заставит Армению отработать

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз передал транш в €15 млн Армении, Ереван могут заставить отработать каждый цент. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

″Спикер Национального собрания Армении господин [Ален] Симонян, и в недавнем интервью премьер [Никол] Пашинян не отрицали, что гибридные угрозы существуют в отношении Армении со стороны РФ: [якобы] гибридные угрозы, связанные с ситуацией в Армянской апостольской церкви. Сближение с Евросоюзом бесследно не проходит, потому что именно Евросоюз постоянно твердит о гибридных угрозах, которые генерирует РФ, дают деньги на такую работу. Недавно был транш Армении предоставлен в €15 млн и я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент″, - заявил Лавров, комментируя тему конфликта вокруг Армянской апостольской церкви.