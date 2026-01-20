Москва надеется, что сторонников партнерства с РФ в Армении не будут преследовать

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что выступающие за сотрудничество с Россией армянские политики не будут подвергаться преследованиям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"И мы рассчитываем на то, что политические деятели в Армении, которые выступают за развитие и углубление сотрудничества с Россией, не будут подвергаться преследованию", - сказал он.