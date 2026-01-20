Лавров: курс Молдавии в ЕС разрушает ее государственность

Создается впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выбранный Молдавией курс на фактическое "поглощение" республики Евросоюзом разрушает молдавскую государственность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Курс Молдавии на сближение с Евросоюзом, а я бы сказал на поглощение Евросоюзом, потому что все громче звучат голоса о том, что воссоединение или присоединение [республики] к Румынии станет самым коротким путем для членства в Европейском союзе, конечно, этот курс разрушает молдавскую государственность и создает впечатление, что Евросоюз в этом заинтересован", - сказал глава МИД.