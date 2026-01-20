Володин: многие проблемы удастся решить еще до отчета правительства

Председатель Госдумы подчеркнул, что в рамках работы с кабмином "важно искать решение проблем, а не заниматься популизмом"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума активно готовится к отчету правительства о работе за 2025 год, поэтому многие проблемные вопросы получится решить еще до этого мероприятия. Об этом журналистам заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"В ходе подготовки, еще раз хочу подчеркнуть, многие проблемы [получится] решить, - сказал Володин. - Сейчас профильные комитеты готовят свои заседания, чтобы отчитались министры. Во фракциях готовится встреча с председателем правительства [Михаилом Мишустиным], на которых будут задаваться опять-таки вопросы, и в итоге мы уже подойдем к отчету подготовленными и с решенными вопросами или предложениями".

Председатель Госдумы подчеркнул, что в рамках работы с кабмином "важно искать решение проблем, а не заниматься популизмом". "Популизм и демагогия разрушительны. Это не только в работе парламента, это и в отношениях, - объяснил политик. - Поэтому говорили, что, если даже тема какая-то очень сложная или острые вопросы, давайте их обсуждать".