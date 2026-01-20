Госдума направит вопросы фракций в кабмин до 2 февраля

Для Думы "крайне важен" диалог с правительством, отметил ее председатель Вячеслав Володин

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Зайцев/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума до 2 февраля отправит правительству РФ вопросы от представителей думских фракций в преддверии отчета кабмина о работе за 2025 год. Ограничений по количеству вопросов не будет, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопросы от фракций отправим до 2 февраля. Причем мы определились, что ограничений в части количества не будет", - сказал Володин.

Он отметил, что для Думы "крайне важен" диалог с правительством. "Он сложился конструктивно. Правительство слышит депутатов, и отчет будем использовать для того, чтобы искать решение проблем, с которыми люди обращаются", - заключил председатель Госдумы.