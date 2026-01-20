Лавров поделился деталями разговора с Рубио с цитатами из "Крестного отца"

Глава российского МИД обратился к публикации The New York Times, в которой было указано, что госсекретарь США включил "режим любителя кино"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил публикацию The New York Times, что госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде в феврале 2025 года цитировал фильм "Крестный отец".

Министр обратился к этой публикации, в которой было указано, что Рубио включил "режим любителя кино" и процитировал "Крестного отца". Далее Рубио пересказал сцену с Вито Корлеоне, где тот говорит сыну: "Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины". Затем госсекретарь добавил, что "ядерные державы должны общаться друг с другом". "Такой разговор действительно был", - подтвердил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Далее, по словам Лаврова, Рубио сказал, что внешняя политика США при Дональде Трампе определяется национальными интересами и здравым смыслом, что предполагает признание со стороны Вашингтона наличие национальных интересов у своих ведущих партнеров и других великих держав. "Далее он продолжил: "Национальные интересы таких стран, как США и Россия, не всегда будут совпадать. В большинстве случаев они не будут совпадать. Но когда они совпадают, национальные интересы США и России, будет ошибкой, грубой ошибкой не использовать это совпадение, чтобы согласовать и реализовать совместные взаимовыгодные проекты в экономике, торговле, сфере инвестиций и так далее".

"Затем он сказал следующее: "Но когда эти национальные интересы у таких стран, как Россия и США, не совпадают, будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в конфронтацию горячую". Я в ответ сказал, что я полностью разделяю эту философию, эту логику. И я исхожу из того, что Соединенные Штаты понимают обоснованность такого подхода, который был изложен Рубио", - добавил Лавров.

В феврале 2025 года в саудовской столице состоялись переговоры делегаций России и США, на которых стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, а также украинское урегулирование.