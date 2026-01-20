Песков подтвердил, что у Дмитриева планируются встречи с американцами в Давосе

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал утверждения СМИ о том, что глава РФПИ встретится в Давосе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев действительно проведет в Давосе встречу с некоторыми представителями американской делегации. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, я могу подтвердить, что, действительно, у него есть такие планы встретиться с некоторыми представителями из американской делегации", - сказал он.

Так Песков прокомментировал утверждения СМИ о том, что Дмитриев встретится в Давосе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана США по Украине.