Песков не подтвердил предположения о планах встречи Дмитриева и Трампа в Давосе
Редакция сайта ТАСС
09:40
обновлено 09:47
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил предположения СМИ о том, что у спецпредставителя главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева планируется в Давосе встреча с лидером США Дональдом Трампом.
"Нет, это я не могу подтвердить", - ответил Песков на соответствующий вопрос на брифинге.
Однако, пояснил пресс-секретарь, действительно у Дмитриева есть "планы встретиться с некоторыми представителями из американской делегации".