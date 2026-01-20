Песков не подтвердил предположения о планах встречи Дмитриева и Трампа в Давосе

Как пояснил пресс-секретарь российского президента, действительно у главы РФПИ есть "планы встретиться с некоторыми представителями из американской делегации"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил предположения СМИ о том, что у спецпредставителя главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева планируется в Давосе встреча с лидером США Дональдом Трампом.

"Нет, это я не могу подтвердить", - ответил Песков на соответствующий вопрос на брифинге.

Однако, пояснил пресс-секретарь, действительно у Дмитриева есть "планы встретиться с некоторыми представителями из американской делегации".