Песков: Россию не приглашали на встречу с G7 в Париже
09:40
обновлено 09:51
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва не получала приглашение на встречу с Группой семи (G7) в Париже. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не получала", - ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу Группы семи и пригласить к участию российскую сторону.