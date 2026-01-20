Песков: Россию не приглашали на встречу с G7 в Париже

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва не получала соответствующего запроса

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва не получала приглашение на встречу с Группой семи (G7) в Париже. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не получала", - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу Группы семи и пригласить к участию российскую сторону.