Песков: ЦБ мониторит ситуацию с ростом цен

Банк России принимает необходимые меры, отметил пресс-секретарь президента РФ

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России (Центробанк, ЦБ) мониторит ситуацию с ростом цен в стране и принимает необходимые меры для поддержания макроэкономической стабильности, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Центробанк мониторит ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", - сказал представитель Кремля, комментируя повышение цен на товары и услуги на фоне повышения ставки НДС.