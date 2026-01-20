ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин проведет встречу с главой Адыгеи

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у президента также запланированы рабочие встречи непубличного характера
Редакция сайта ТАСС
09:42
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня будет с докладом у главы государства глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Путин целенаправленно продолжает работу с российскими регионами, там более в плане обсуждения итогов прошедшего года", - рассказал представитель Кремля.

Также у президента запланирован ряд рабочих встреч непубличного характера, отметил Песков. 

