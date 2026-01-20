Путин проведет встречу с главой Адыгеи
Редакция сайта ТАСС
09:42
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет с докладом у главы государства глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Путин целенаправленно продолжает работу с российскими регионами, там более в плане обсуждения итогов прошедшего года", - рассказал представитель Кремля.
Также у президента запланирован ряд рабочих встреч непубличного характера, отметил Песков.