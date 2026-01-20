Лавров не видит условий для договора с Гренландией и Исландией о взаимопомощи

Министр иностранных дел РФ сомневается, что "кто-либо в Нууке или в Рейкьявике на эту тему задумывается"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит условий для заключения договора с Гренландией и Исландией о взаимопомощи.

"Что касается гипотетического предложения со стороны Гренландии и Исландии, как я понимаю, заключить договор о взаимопомощи с Российской Федерацией, вы знаете, я не вижу условий, которые позволили бы такую вероятность предполагать, и не думаю, что кто-либо в Нууке или в Рейкьявике на эту тему задумывается", - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.