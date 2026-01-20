Песков: кабмин отслеживает ситуацию с ростом цен в России

Обсуждения этого вопроса состоятся по мере необходимости, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ самостоятельно отслеживает ситуацию с ростом цен на товары и услуги в стране на фоне повышения НДС. По мере необходимости состоятся обсуждения этого вопроса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается роста цен [на товары и услуги в стране в связи с повышением НДС], то, конечно, в первую очередь правительство само отслеживает эти процессы", - пояснил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли уже президент с правительством рост цен и ситуацию в экономике в целом.

"Они [процесс в экономике] анализируются, и по мере необходимости состоятся обсуждения", - уточнил представитель Кремля.