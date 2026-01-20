В ГД заявили, что РФ не откажется от своих интересов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия будет отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке во что бы то ни стало. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Мы не отдадим свои национальные интересы. Ближний Восток ближе к нам. Так или иначе, мы будем отстаивать свои национальные интересы во что бы то ни стало", - сказал депутат.

Он также отметил, что Россия будет взаимодействовать как с отдельными ближневосточными странами, так и с регионом в целом, в том числе в контексте борьбы с международным терроризмом. "Мы сейчас очень серьезно будем за всеми этими вещами следить", - подчеркнул Шхагошев.