Кремль пока не знает деталей, будет ли "Совет мира" касаться только Газы

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что РФ надеется получить ответы в ходе контактов с американцами
09:41
обновлено 10:00

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/.  В Кремле пока не знают, будет ли "Совет мира" касаться только сектора Газа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету, касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов", - подчеркнул Песков, отметив, что Кремль надеется получить ответы в ходе контактов с американцами.

Ранее лидеры некоторых стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС. 

