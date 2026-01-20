Песков: заявление Молдавии о планах выйти из СНГ не стало неожиданностью

Участие республики в работе содружества длительное время было заморожено, указал представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заявление властей Молдавии о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ) не стало неожиданностью для России, длительное время участие Молдавии в работе СНГ находилось в "замороженном состоянии". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ.

"Нет, оно (заявление молдавской стороны - прим. ТАСС) не стало неожиданностью. Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ <...> было в замороженном состоянии", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.