Планы Дмитриева, "Совет мира" и выход Молдавии из СНГ. Темы брифинга Пескова

По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин 20 января проведет совещание с главой Адыгеи и проведет непубличные рабочие встречи

Планы спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Давосе, идея "Совета мира" и планы Молдавии выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

Также у главы государства сегодня запланирован несколько рабочих встреч непубличного характера.

О планах Дмитриева в Давосе

Дмитриев действительно проведет в Давосе встречу с некоторыми представителями американской делегации: "Да, я могу подтвердить, что, действительно, у него есть такие планы - встретиться с некоторыми представителями из американской делегации".

Кремль не подтвердил предположения СМИ, что у Дмитриева планируется в Давосе встреча с лидером США Дональдом Трампом: "Нет, это я не могу подтвердить".

Россия выступает за возобновление торгово-экономического взаимодействия с США: "Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений".

Дмитриев передает между Москвой и Вашингтоном "информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине".

Об украинском урегулировании

России важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, ЕС, Украиной по урегулированию: "Мы не совсем в курсе того, о чем там ведется речь. Но мы в курсе того, что хотим мы сами. Это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами, между европейцами и украинцами".

Об идее "Совета мира"

Кремль считает преждевременным говорить об участии России в "Совете мира": "Так говорить преждевременно".

Россия пока не знает деталей, будет ли "Совет мира" касаться только Газы или речь "о более широком контексте": "Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить на них ответы в ходе контактов с американцами".

О встрече с G7 в Париже

Россия не получала приглашение на встречу с G7 в Париже: "Нет, не получала".

О росте цен и инфляции

Банк России мониторит ситуацию с ростом цен в стране и принимает меры для поддержания макроэкономической стабильности: "До сих пор это удавалось".

Правительство России "само отслеживает" ситуацию с ростом цен, по мере необходимости состоятся обсуждения этого вопроса.

У Кремля нет опасений, что инфляцию в России не удастся удержать в пределах прогнозных 4-5%: "Пока таких опасений нет".

О планах Молдавии выйти из СНГ