Планы Дмитриева, "Совет мира" и выход Молдавии из СНГ. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
10:29
Планы спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Давосе, идея "Совета мира" и планы Молдавии выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.
- Также у главы государства сегодня запланирован несколько рабочих встреч непубличного характера.
О планах Дмитриева в Давосе
- Дмитриев действительно проведет в Давосе встречу с некоторыми представителями американской делегации: "Да, я могу подтвердить, что, действительно, у него есть такие планы - встретиться с некоторыми представителями из американской делегации".
- Кремль не подтвердил предположения СМИ, что у Дмитриева планируется в Давосе встреча с лидером США Дональдом Трампом: "Нет, это я не могу подтвердить".
- Россия выступает за возобновление торгово-экономического взаимодействия с США: "Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений".
- Дмитриев передает между Москвой и Вашингтоном "информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине".
Об украинском урегулировании
- России важно продолжать получать информацию о содержании дискуссий между США, ЕС, Украиной по урегулированию: "Мы не совсем в курсе того, о чем там ведется речь. Но мы в курсе того, что хотим мы сами. Это хорошо известно и американцам, и украинцам. Поэтому здесь важно нам продолжить получать информацию о содержании тех дискуссий, которые ведутся между американцами и европейцами, между европейцами и украинцами".
Об идее "Совета мира"
- Кремль считает преждевременным говорить об участии России в "Совете мира": "Так говорить преждевременно".
- Россия пока не знает деталей, будет ли "Совет мира" касаться только Газы или речь "о более широком контексте": "Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить на них ответы в ходе контактов с американцами".
О встрече с G7 в Париже
- Россия не получала приглашение на встречу с G7 в Париже: "Нет, не получала".
О росте цен и инфляции
- Банк России мониторит ситуацию с ростом цен в стране и принимает меры для поддержания макроэкономической стабильности: "До сих пор это удавалось".
- Правительство России "само отслеживает" ситуацию с ростом цен, по мере необходимости состоятся обсуждения этого вопроса.
- У Кремля нет опасений, что инфляцию в России не удастся удержать в пределах прогнозных 4-5%: "Пока таких опасений нет".
О планах Молдавии выйти из СНГ
- Заявление властей Молдавии о выходе из СНГ "не стало неожиданностью": "Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ, в работе сотрудничества было в замороженном состоянии".
- Молдавия де-факто давно не принимала участия в работе СНГ и рано или поздно это должно было быть формализовано: "Молдавия де-факто не принимала участия в работе и, конечно, было понятно, что рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния".
- Можно только выразить сожаление, что Молдавия "продолжает свой курс на отрицание каких-либо отношений с Россией и с интеграционными процессами".
- СНГ за многие годы подтвердило свою полезность для стран-участниц: "Это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции".