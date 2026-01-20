Лавров пошутил про авторучку Байдена

Министр иностранных дел РФ вспомнил слова экс-президента США о России, которые тот говорил "без бумажки, без телепромптера, без авторучки, которая сама все подписывает"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил про авторучку бывшего президента США Джо Байдена в контексте его выступления о России без телесуфлера.

Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, привел слова Байдена о России во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года, которые "были произнесены без всяких записок, текстов": "Все те, кто приезжал в Соединенные Штаты, начиная с английских переселенцев, отправлялись в плавильный котел, и там переплавлялись, независимо от своего этнического и иного происхождения, в американцев и выходили из этого плавильного котла с надписью "Права человека" на лбу. Я цитирую президента Байдена".

"Вы (Россия - прим. ТАСС) же, как сказал далее Джо Байден, создавались иначе, - продолжил Лавров. - Вы осваивали соседние с исконной Московией пространства не путем подавления и перемалывания народов, а путем соединения с ними, сохраняя их языки, традиции, религию, культуру и так далее. И сейчас вы имеете огромную страну, крупнейшую в мире страну по площади, где население, наверное, самое многонациональное на Земле, и где эта многонациональность сохраняется и поддерживается государством. Поэтому, сказал Байден, вам не просто удерживать страну, да еще страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. И я уважаю, господин президент Путин, что вам это удается. Я не могу, говорит, себе представить, что Россия развалится". "Тот самый случай, когда Джо Байден говорил без бумажки, без телепромптера, без авторучки, которая сама все подписывает", - пошутил министр.