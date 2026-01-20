Лавров: Россия хочет прояснить концепцию "Совета мира" от США

Глава МИД РФ отметил, что в Москве получили "странный документ под названием "устав" "Совета мира", изначально предполагавшегося для урегулирования вокруг палестинского сектора Газа

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия хочет прояснить концепцию продвигаемого США "Совета мира", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

По его словам, в Москве получили "странный документ под названием "устав" "Совета мира", изначально предполагавшегося для урегулирования вокруг палестинского сектора Газа. "Этот "совет" будет готов не только заниматься сектором Газа, который там, по-моему, вообще не упомянут, но и вообще содействовать решению конфликтов по всему миру", - пересказал дипломат содержание "устава".

"Безусловно, мы хотим прояснить концептуальное видение и практическое видение нашими американскими коллегами этой инициативы, - указал Лавров. - Сейчас мы такие вопросы пытаемся прояснить, будем контактировать".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "когда речь о решении проблем Ближневосточного региона, прежде всего проблем сектора Газа", к вопросу нельзя подходить иначе, "чем с позицией, которая многократно была всем мировым сообществом подтверждена" - о необходимости создания независимой Палестины.

"Когда инициатива Соединенных Штатов рассматривалась осенью в Нью-Йорке, мы сомневались в том, что нужны какие-то дополнительные форматы, помимо тех, которые закреплены в решениях ООН", - заметил Лавров и добавил, что "надо просто выполнять эти решения, создавать Палестинское государство". Но, рассказал он, в Вашингтоне "не хотели ссылаться на решения ООН", и Россия с Китаем после уговоров самих палестинцев и арабских стран "не стали препятствовать" резолюции о "Совете мира".

В Москве и Пекине, добавил дипломат, решили "дать шанс этой инициативе". "И сейчас именно в этом контексте мы рассматриваем поступившее приглашение", - заключил дипломат.