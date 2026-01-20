Лавров: Россия использует все возможности для решения проблем Палестины

Важно будет приступать к урегулированию политической ситуации через выполнение решений ООН, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия настроена использовать любые возможности для решения проблем палестинского народа. Это подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, комментируя приглашение Вашингтоном Москвы в "Совет мира", призванный урегулировать ситуацию вокруг сектора Газа.

"Мы заинтересованы использовать любые возможности, которые будут приближать нас к решению проблем палестинского народа, прежде всего острейших гуманитарных проблем, вызванных боевыми действиями Израиля, которые выходят за рамки международного гуманитарного права", - указал глава МИД России.

"И вслед за решением гуманитарных проблем палестинского народа, конечно же, нужно будет приступать к урегулированию политической ситуации через - и мы в этом по-прежнему убеждены - выполнение решений ООН", - добавил Лавров.

Россия, указал глава МИД РФ, вместе с КНР воспринимает инициативы США по "Совету мира" как один из шансов урегулировать ситуацию в Палестине. Однако в Москве фиксируют, что в "уставе" этого "совета" сектор Газа - ради которого создание структуры одобрил Совет Безопасности ООН - вовсе не упомянут.