Никонов назвал Трампа наименее антироссийским президентом со времен Рузвельта

Депутат также напомнил, что некоторые представители американского Конгресса выразили готовность возобновить межпарламентские контакты, в Госдуме приветствуют это желание

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Нынешний президент США Дональд Трамп является наименее антироссийски настроенным американским лидером со времен Франклина Рузвельта. Такое мнение на пленарном заседании Госдумы высказал первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Президент Трамп, я могу сказать об этом совершенно профессионально и авторитетно, - наименее антироссийски настроенный президент со времен Франклина Рузвельта. Та доктрина национальной безопасности [США], которая была обнародована в прошлом году, - наименее антироссийская доктрина национальной безопасности за все последние десятилетия", - сказал депутат.

Он также напомнил, что некоторые представители американского Конгресса выразили готовность возобновить межпарламентские контакты, в Госдуме приветствуют это желание. "Есть стремление к достижению мирного регулирования на Украине с учетом интересов Российской Федерации. Сегодня [глава МИД РФ Сергей] Лавров, я думаю, не случайно сказал, что Соединенные Штаты - это единственная страна, которая предложила реальное урегулирование по Украине", - добавил Никонов.