Лавров подтвердил, что у РФ были посреднические контакты между Ираном и Израилем

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил факт наличия у России посреднических контактов между Ираном и Израилем по вопросам обеспечения безопасности в ближневосточном регионе.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о контактах между российской, иранской и израильской сторонами в последние месяцы 2025 года, в ходе которых обсуждались взаимные условия ненападения Ирана и Израиля, Лавров отметил, что подобные переговоры действительно были.

"Раз это утекло в средства массовой информации, то просто скажу, что такие контакты были по инициативе наших собеседников - и израильских, и иранских, - подтвердил министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. - И мы всегда, когда к нам обращаются за помощью, готовы свои добрые услуги применить, но мы никогда эти добрые услуги не навязываем".

"Когда мы нужны, мы всегда откликаемся. Это наш принцип", - констатировал Лавров.