Лавров: без палестинского государства стабильности на Ближнем Востоке не будет

Глава МИД РФ отметил необходимость создания государства Палестина

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Создание независимого палестинского государства необходимо для стабильности на Ближнем Востоке. Уверенность в этом выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Без создания палестинского государства Ближний Восток не может быть стабильным", - подчеркнул министр.

Лавров прокомментировал инициативу США по созданию "Совета мира". Он подчеркнул, что Россия готова дать шанс этому проекту, но придерживается всех решений ООН о необходимости создания независимой Палестины.