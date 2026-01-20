Лавров: без палестинского государства стабильности на Ближнем Востоке не будет
10:40
обновлено 10:56
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Создание независимого палестинского государства необходимо для стабильности на Ближнем Востоке. Уверенность в этом выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
"Без создания палестинского государства Ближний Восток не может быть стабильным", - подчеркнул министр.
Лавров прокомментировал инициативу США по созданию "Совета мира". Он подчеркнул, что Россия готова дать шанс этому проекту, но придерживается всех решений ООН о необходимости создания независимой Палестины.