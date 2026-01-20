Лавров: "Совет мира" отражает понимание США необходимости совместного решения по Газе

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пример создания "Совета мира" демонстрирует признание Вашингтоном невозможности принятия единоличного решения по урегулированию ситуации в Газе и необходимости применения коллективных усилий для решения этого вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"То, что президент [США Дональд] Трамп в свой "Совет мира" пригласил 50 государств, говорит о том, что он понимает, что в одиночку эту проблему не решить, как и любую другую проблему на земле, какими бы реалистичными не казались шансы решить все в одночасье самостоятельно в тех или иных случаях, - отметил он. - Пример создания "Совета мира" показывает, что осознание необходимости коллективных усилий все-таки признается и имеет место в Вашингтоне".

"Но, повторю еще раз, если эта авторитетная группа стран, которую пригласили в "Совет мира", сможет помочь двигаться к стабилизации региона, в том числе путем выполнения соответствующих решений ООН, то Россия считает это полезным", - добавил Лавров.

Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав "Совета мира". Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.