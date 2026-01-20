Лавров в шутку на итальянский манер поправил журналистку из Италии

Глава МИД РФ сказал "и Сергей Викторович", сделав ударение в своем отчестве на "о"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журналистки из Италии поправил ее на итальянский манер.

Журналистка, задавая вопрос министру на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, поблагодарила за такую возможность официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обратившись к ней по имени и отчеству, и министра, сказав "спасибо, мистер Лавров". На это глава МИД РФ в шутку добавил "и Сергей Викторович", сделав ударение в своем отчестве на "о" на итальянский манер. Журналистка с улыбкой повторила и отметила: "Да, все верно".