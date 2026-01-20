Лавров удивился, что CNN разрешили прийти на его пресс-конференцию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала журналистам телеканала из США задать главе российского дипведомства вопрос

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку поинтересовался у корреспондентов американского телеканала CNN, получали ли они разрешение у начальства прийти на его ежегодную пресс-конференцию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала журналистам телеканала из США задать Лаврову вопрос. "Вам разрешили прийти сюда?" - спросил министр.

"Вы не верите своему счастью?" - добавила Захарова о возможности CNN адресовать вопрос главе МИД РФ.