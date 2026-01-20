ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров удивился, что CNN разрешили прийти на его пресс-конференцию

Редакция сайта ТАСС
10:43
© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку поинтересовался у корреспондентов американского телеканала CNN, получали ли они разрешение у начальства прийти на его ежегодную пресс-конференцию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала журналистам телеканала из США задать Лаврову вопрос. "Вам разрешили прийти сюда?" - спросил министр.

"Вы не верите своему счастью?" - добавила Захарова о возможности CNN адресовать вопрос главе МИД РФ. 

Лавров, Сергей ВикторовичРоссия