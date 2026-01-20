Лавров указал на особое место КНР в шкале внешнеполитических приоритетов РФ

Глава МИД отметил, что отношения стран давно вышли на беспрецедентный уровень

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Китайская Народная Республика, отношения с которой у РФ давно вышли на беспрецедентный уровень, занимает особое положение в шкале внешнеполитических интересов России. При этом со стороны Пекина это отношение зеркально, обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Наши отношения с Китайской Народной Республикой занимают особое место в шкале наших внешнеполитических приоритетов, как это происходит и во внешней политике КНР, - обратил внимание Лавров. - Наши отношения вышли на беспрецедентный уровень, что не раз констатировали председатель [КНР] Си Цзиньпин и президент [РФ Владимир] Путин, которые регулярно общаются друг с другом".

Глава МИД РФ отметил, что большую роль в поддержании обеими странами исторической памяти и готовности отстаивать свои ценности на международной арене играет культурная сфера в самом широком ее понимании: "В этом смысле прошлый год был особо знаменательным, учитывая, что лидеры России и Китая вместе участвовали в качестве главных гостей на мероприятиях по случаю разгрома нацистской Германии 9 мая в Москве и в мероприятиях по случаю разгрома милитаристской Японии и победы во Второй мировой войне 3 сентября прошлого года в Пекине".

В ходе этих встреч на высшем уровне, напомнил Лавров, лидеры провели очередные раунды переговоров, позволившие наметить новые цели и новые рубежи в развитии стратегического взаимодействия и партнерства Москвы и Пекина. "Я не буду даже экономику затрагивать, хотя экономика - это материальная основа отношений между государствами, и здесь у нас который год достигаются рекордные показатели", - подчеркнул глава российской дипломатии.