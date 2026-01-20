Лавров: МИД системно решает проблему с подтверждением гражданства РФ за рубежом

Глава МИД России отметил, что корни проблемы лежат в переходном периоде от Советского Союза к Российской Федерации, когда многие соотечественники не получили внутренний паспорт, но получили заграничный

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. МИД России занимается системным решением вопроса с подтверждением гражданства РФ в диппредставительствах за рубежом, в том числе для бывших граждан Советского Союза, которые не получили внутренний паспорт РФ, но имеют заграничный. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Он уточнил, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, что корни проблемы лежат в переходном периоде от Советского Союза к Российской Федерации, когда многие соотечественники не получили внутренний паспорт, но получили заграничный. Спустя время консульские органы потребовали у них подтверждения гражданства, в том числе внутренние паспорта.

"Можно эту проблему решить, и мы этим занимаемся. Министерство инициировало соответствующую работу в межведомственном формате. <…> Мы сейчас с коллегами из МВД, из других ведомств, которые связаны с консульской, визовой и гражданственной проблематикой, этим активно занимаемся", - сказал Лавров.

Он добавил, что с проблемой соотечественники сталкиваются при попытке продлить загранпаспорт. Лавров отметил, что наличие загранпаспорта уже является подтверждением гражданства, поэтому "считает неправильным" требовать иные документы. Он также отметил, что возможны случаи, когда документы получались в обход норм закона, однако каждый из них можно проверить.