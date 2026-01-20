Лавров: Россия будет ждать результатов съезда Компартии Вьетнама

Глава МИД РФ отметил, что российская сторона активно поддерживает развитие республики

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия будет ждать результатов 14-го съезда правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и будет их учитывать в дальнейших отношениях со страной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы будем ждать результатов съезда [Компартии Вьетнама], который, конечно, мы будем учитывать в дальнейших планах нашего стратегического партнерства, особых отношений с Социалистической Республикой Вьетнам", - сказал Лавров. Он отметил, что Россия активно поддерживает развитие Вьетнама, а связи двух стран назвал "братскими". Глава МИД России добавил, что у него нет никаких сомнений, что "руководящая роль Коммунистической партии Вьетнама отвечает интересам вьетнамского народа".

14-й общенациональный съезд КПВ проходит в Ханое с 19 по 25 января 2026 года с участием 1 586 делегатов, представляющих более 5 млн вьетнамских коммунистов со всей страны. Созданная в 1930 году первым президентом независимого Вьетнама Хо Ши Мином Коммунистическая партия на сегодняшний день остается руководящей силой вьетнамского государства и самой массовой общественно-политической организацией страны.

