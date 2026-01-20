Лавров перечислил территории, где остаются следы колониальной эпохи

Глава МИД РФ отметил, что Франция продолжает вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН удерживать остров Майотта, который по всем решениям Всемирной организации является частью государства Коморские острова

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перечислил территории, которые по сей день лишены суверенитета и находятся в зависимости от управляющих держав.

"Сейчас в мире, по реестру ООН, 17 территорий, которые либо лишены суверенитета, либо находятся в прямой зависимости от управляющих держав, - сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Как напомнил Лавров, Франция продолжает вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН удерживать остров Майотта, который по всем решениям Всемирной организации является частью государства Коморские острова. "Британия продолжает удерживать Мальвинские острова, тоже нарушая многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Британия также удерживает маврикийский остров Чагос, архипелаг. Ну и много других примеров и Французская Полинезия, и Новая Каледония, острова Эпарс, которые сохраняются во владении Французской Республики", - перечислил глава российского дипведомства.

"Так что эти вопросы будут возникать и в будущем, и не зря мы в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН приняли очень важную инициативу провести кампанию, если хотите, в рамках Организации Объединенных Наций по зачистке всех остающихся следов колониальной эпохи, и, как я уже сказал, 14 декабря каждого года будет по нашей инициативе в ООН отмечаться День борьбы со всеми проявлениями и формами колониализма", - указал Лавров.