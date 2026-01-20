Лавров: политики стран Прибалтики угрожают, чтобы взывать к единству НАТО

Глава МИД РФ отметил высказывания и угрозы Калининградской области

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Высказывания политиков Прибалтики и их угрозы Калининградской области создают впечатление, что там затевают провокацию, чтобы потом взывать к единству НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"[Политики Прибалтики], делая подобного рода заявления, достигают противоположного результата. Просто возникают естественные ощущения и в России, и в Белоруссии о том, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса", - сказал глава МИД РФ.