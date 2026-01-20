Лавров: провокации вокруг Калининградской области будут самоубийством для инициаторов

РФ не будет ввязываться в обмен риторическими угрозами, отметил глава российского МИД

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Провокации вокруг Калининградской области станут самоубийством для их инициаторов. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать, об этом не раз говорили, все должны знать, что это [провокации вокруг Калининградской области] будут самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации", - сказал глава МИД РФ.