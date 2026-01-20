Лавров: число посольств РФ в Африке достигнет 49

Вскоре откроются дипломатические представительства России в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число российских посольств в Африке вырастет до 49, когда откроются дипломатические представительства в Гамбии, Либерии, Того и на Коморских Островах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы активно восстанавливаем и расширяем сеть наших дипломатических представительств, которая была существенно сокращена, пострадала после исчезновения Советского Союза, когда Россия и по финансовым, да и по политическим соображениям стала меньше внимания уделять регионам развивающегося мира: Африке, Азии, Латинской Америке. Сейчас мы в прошлом году ввели в строй посольства в Нигере, в Сьерра-Леоне, в Южном Судане, а на очереди у нас Гамбия, Либерия, Того, Коморские Острова. И общее число наших посольств в Африке достигнет 49, то есть практически во всех без исключения странах", - отметил министр.