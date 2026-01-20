Лавров: Крым вернулся в Россию на основе референдума и принципов ООН

Колониализм в международном праве укоренился в отношении тех государств, которые имели колонии, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Крым вернулся в Россию путем референдума и согласно тем принципам, которые одобрила Генеральная Ассамблея ООН, это не имеет ничего общего с колониализмом и аннексией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"В 2014 году и последующие годы после госпереворота на Украине народ Крыма, а за ним народы Новороссии и Донбасса путем референдумов на открытом волеизьявлении приняли решение о том, что киевские власти, захватившие эту власть путем госпереворота, не представляют население соответствующих территорий. Поэтому, при всем уважении, речь не о колониализме, не об аннексии, а о полном выполнении тех принципов, которые одобрила Генеральная Ассамблея ООН консенсусом, с полным согласием всех наших западных коллег, включая Британию", - сказал Лавров.

По его словам, в настоящее время колониализм в международном праве укоренился в отношении тех государств, которые имели колонии.